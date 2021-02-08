Известный врач - священник УПЦ рассказал, как укрепить «духовный иммунитет»

Ежедневный анализ своих мыслей и пару минут в тишине помогут восстановить душевные силы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,об этом в первом выпуске цикла «Духовный иммунитет» рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский.

«Любая система иммунной защиты организма требует качественного определения, кто является врагом, или внешним инвайдером, и угрозой для систем защиты человеческого здоровья. Если в микробиологии такими «врагами» являются бактерии, вирусы, простейшие, которые вызывают заболевание, патологии, то в духовном смысле информационные факторы, определённые помыслы и визуальные картины негативно влияют на человеческую душу. Нейрофизиологи изучили этот вопрос и отметили, что в среднем на протяжении одного дня по нашим нейронным цепочкам путешествуют 70-80 тысяч мыслей», - рассказал отец Ростислав. Также он поделился рекомендацией - в конце каждого прожитого дня приносить Богу покаяние за недобрые мысли, слова и поступки.

Как отметил врач-священник, свой первый день, посвящённый улучшению «духовного иммунитета», нужно провести осознанно, записывать основные мысли.

«К концу дня, Божьей милостью, вы увидите, какая огромная туча помыслов нас окружает», - добавил священник и посоветовал замещать негативные мысли добрыми, они «действительно приносят нам исцеление и меняют к лучшему».

Кроме того, каждый день необходимо находить время побыть в полной тишине наедине с собой и сфокусироваться на своём душевном состоянии.

«Я бы посоветовал на протяжении дня побыть в тишине 15-20 минут, которые вы можете использовать для того, чтобы ещё больше сфокусироваться на внутреннем состоянии. Эта тишина действительно порождает большую радость, поскольку, когда мы молчим, мы можем и увидеть, и услышать свои мысли и сосредоточиться на главном. Часто на протяжении дня у нас просто нет времени сосредоточиться на самом себе. «Быть тут и сейчас» - есть такой принцип, когда мы пребываем в этом Богом благословенном мгновении, не думаем о прошлом, потому что его уже нет, и не думаем о будущем, так как оно ещё не наступило. Согласно Святому Евангелию, нужно жить непосредственно в этом дне, который нам подарил Господь, и именно ему уделять основное внимание и в полной мере исполнять, в меру наших человеческих сил, все заповеди Господни», - заключил врач и священник Ростислав Валихновский.