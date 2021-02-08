Войти | Зарегистрироваться
10:30

понедельник,
08 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков

08.02.2021 / 10:14
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты недавно введенных санкции СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В санкционный списке представлены компании нардепа и владельца телеканалов Тараса Козака, который близок к куму Путина Виктору Медведчуку.

Об этом заявил Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам санкционных телеканалов - ред.) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины.

По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе, финансируют пропагандистскую деятельность...

"А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам - ред.)".

Аваков добавил, что в таком случае Украина имеет право защищаться с помощью введения санкций. Последние не отменяют уголовный процесс и судебное разбирательство.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозировано осудил эти санкции.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Источник

санкции, уголь, Аваков, ОРДЛО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 февраля
7 февраля
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.