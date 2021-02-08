Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков

В санкционный списке представлены компании нардепа и владельца телеканалов Тараса Козака, который близок к куму Путина Виктору Медведчуку.

Об этом заявил Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам санкционных телеканалов - ред.) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины.

По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе, финансируют пропагандистскую деятельность...

"А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам - ред.)".

Аваков добавил, что в таком случае Украина имеет право защищаться с помощью введения санкций. Последние не отменяют уголовный процесс и судебное разбирательство.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозировано осудил эти санкции.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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