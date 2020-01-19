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Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м

19.01.2021 / 09:01
Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м
По поручению президента Украины Кабинет министров утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров 18 января.

По словам премьер-министра, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут.

"Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев, в среднем, на 30%. Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 гривни за кубометр той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн, или 75% минимальной зарплаты на то время. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше, и составит примерно 40% минимальной зарплаты", – пояснил Шмыгаль.

Источник

газ, цена газа, Шмыгаль
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