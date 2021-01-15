Мега-локдаун в Германии: Меркель хочет остановить общественный транспорт

Об этом сообщает Bild.

Ужесточение и введение так называемого "мега-локдауна" может состояться на следующей неделе и продлиться минимум до 31 января, хотя канцлер Ангела Меркель думает об ужесточении карантина до конца февраля.

Глава правительства обеспокоена мутациями коронавируса, из-за чего и рассматривает ужесточение мер. Среди новых ограничений может быть остановка работы общественного транспорта, введение комендантского часа и перевод, по возможности, работников предприятий на удаленку.

Эти меры Меркель два дня назад уже обсудила с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. 20 января она хочет провести совещание с главами регионов и решить вопрос по ужесточенному локдауну.

В Германии за среду, 13 января, зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это самый большой суточный прирост за период пандемии.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

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