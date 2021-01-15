Войти | Зарегистрироваться
17:01

пятница,
15 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Мега-локдаун в Германии: Меркель хочет остановить общественный транспорт

15.01.2021 / 15:21
В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина. В рамках него могут остановить работу общественного транспорта.

Об этом сообщает Bild.

Ужесточение и введение так называемого "мега-локдауна" может состояться на следующей неделе и продлиться минимум до 31 января, хотя канцлер Ангела Меркель думает об ужесточении карантина до конца февраля.

Глава правительства обеспокоена мутациями коронавируса, из-за чего и рассматривает ужесточение мер. Среди новых ограничений может быть остановка работы общественного транспорта, введение комендантского часа и перевод, по возможности, работников предприятий на удаленку.

Эти меры Меркель два дня назад уже обсудила с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. 20 января она хочет провести совещание с главами регионов и решить вопрос по ужесточенному локдауну.

В Германии за среду, 13 января, зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это самый большой суточный прирост за период пандемии.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

Источник

коронавирус, Германия, локдаун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.