Патриарх Кирилл назвал кончину белорусского митрополита Филарета потерей для Церкви

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Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране
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Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев
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Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне
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Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19
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Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ
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Инфляция за 2020 год составила 5% - Минэкономики
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Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
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Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%
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Цены производителей промпродукции в Украине в 2020г выросли на 14,5% – Госстат
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Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Фургон сбил подростков на Житомирщине, есть погибший
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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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