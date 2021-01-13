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Из Киева в Кишинев за 5 часов: Зеленский озвучил амбициозную идею

13.01.2021 / 11:18
Украину и Молдову должна соединить новая современная магистраль.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 12 января после переговоров с главой Молдовы Майей Санду

Прямая речь: "У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов".

Напомним: 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украине. После переговоров было обнародовано совместное заявление.

Источник

Зеленский, Санду, магистраль
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