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На совещании в ОП Зеленскому представили план снижения тарифов на газ

12.01.2021 / 09:45
Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос относительно тарифов на газ для населения.

Об этом говорилось на энергетическом совещании с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, в.и.о. министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко, министра социальной политики Марины Лазебной, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, сложившихся в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», - заявил Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Глава Минэнерго Юрий Витренко представил предварительный план существенного снижения тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

В ОП подчеркнули, что решения, которые обсуждались на совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Как сообщалось, в нескольких областях Украины прошли митинги против повышения коммунальных тарифов.

Источник

газ, тариф
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