Нафтогаз заверил, что авария под Лубнами не повлияла на транзит в Европу

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Фейсбуке.

"Вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме. Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов. Также благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будут выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 января в 15:50 в поле возле с. Калайдинцы Лубенского района в результате разгерметизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу.

Без газоснабжения остались 17 населенных пунктов Лубенского района, всего 2 914 домохозяйств. В то же время по состоянию на 11:00 10 января специалисты возобновили газоснабжение во все пострадавшие населенные пункты.

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