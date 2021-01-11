Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", - говорится в сообщении на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", - призвали в ГСЧС.

Напомним, по информации ГСЧС, в Лубенском районе Полтавской области днем 9 января произошла разгерметизация газопровода, вследствие чего произошел пожар, жертв и пострадавших нет.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что произошедшая в 15:50 9 января авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны не повлияла на транзит природного газа в Европу.

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