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Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

11.01.2021 / 10:24
По состоянию на 11.00 10 января возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавской области, оставшихся без газа после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", - говорится в сообщении на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", - призвали в ГСЧС.

Напомним, по информации ГСЧС, в Лубенском районе Полтавской области днем 9 января произошла разгерметизация газопровода, вследствие чего произошел пожар, жертв и пострадавших нет.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что произошедшая в 15:50 9 января авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны не повлияла на транзит природного газа в Европу.

Источник

авария, газ, Полтавская область
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