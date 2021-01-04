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В Киево-Печерской лавре напомнили об изменении в расписании молебнов

04.01.2021 / 15:17
В Киево-Печерской лавре напомнили об изменении в расписании молебнов
Источник: Центр информации УПЦ
В Киево-Печерской лавре со 2 по 20 января не будут совершаться молебны и акафисты

В Киево-Печерской лавре со 2 по 20 января не будут совершаться молебны и акафисты.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

«В период со 2 по 20 января, то есть в предпраздничные дни, в сам день празднования Рождества Христова и на святках акафисты и молебны в Киево-Печерской лавре не совершаются» – отметили в пресс-службе лавры.

С изменениями в расписании молебнов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Киево-Печерской лавре молебны и акафисты не совершаются в дни Страстной и Светлой седмиц, двунадесятых и великих праздников, а также в дни престольных праздников обители.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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