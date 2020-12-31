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В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями

31.12.2020 / 14:04
В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями
Источник: Центр информации УПЦ
В кафедральных соборах епархий Украинской Православной Церкви в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии

Верующие Украинской Православной Церкви смогут встретить Новый год молитвой и богослужением.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в кафедральных соборах епархий Украинской Православной Церкви в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии.

Жители Киева могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Ночное богослужение начнется в 23.45 в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Совершение литургии в новогоднюю ночь является давней традицией обители. Появилась она около 25 лет назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре совершат Божественную литургию в ночь с 31 декабря на 1 января (начало ровно в 00.00) и храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (просп. Леся Курбаса, 7-Д) — начало в 23.30 31 декабря, после литургии будет отслужен новогодний благодарственный молебен.

В Херсоне новогодняя Литургия состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Начнётся она в 23.00. После богослужения состоится новогодний молебен.

В Запорожье в Свято-Покровском архиерейском соборе богослужение начнётся в 23.30, его возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Одновременно — также в 23.30 — начнётся Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира.

 Ровно в полночь начнётся архиерейская Литургия в Свято-Троицком Браиловском монастыре (Винницкая епархия) и в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Ровеньки. Богослужения возглавят митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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