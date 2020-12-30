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В УПЦ рассказали, к чему Господь призывает каждого человека

30.12.2020 / 12:33
В УПЦ рассказали, к чему Господь призывает каждого человека
Источник: Центр информации УПЦ
Мы призваны к тому, чтобы жить по-Божьему, жить по заповедям

Для своего спасения нужно жить не по инерции, а ежедневно делая над собой усилие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал архиепископ Обуховский Иона в своей проповеди.

«Ещё в раю, после преступления Адамом первой заповеди Бог обратился к Адаму: «Где ты?», — призывая его к покаянию. Этот призыв, отметил архиерей, Господь обращает ко всем людям, призывая их вернуться в рай, в то место, для которого человек был создан, «место общения с Богом, место настоящей, нетленной, непреходящей радости».

 Но Царство Небесное уготовано и для людей, живущих после Рождества Христова. Владыка Иона подчеркнул, что Господь обращается со словами «Где ты, Адам?» к каждому человеку, «призывая нас войти в то Царствие, которое уготовано для нас». «Но мы знаем, что в Царствие Небесное ничего скверное не входит», — напомнил он. Это значит, что к Царствию Небесному каждый должен себя приготовить.

 «Мы призваны к тому, чтобы жить по-Божьему, жить по заповедям, — продолжил архиерей. — Не по инерции, а делая над собой усилие. Потому что мы знаем из Священного Писания, что Царствие Небесное силою берётся и те, кто прилагают усилие, восхищают его (смотр. Мф. 11:12)…К этому мы призваны».

 По его словам, об этом призыве говорит и читавшаяся в воскресенье за богослужением евангельская притча о званных на вечерю, т. е. праздничный ужин (Лк. 14:16–24). «Господь весь народ израильский звал на пир, приглашал встретить пришествие Мессии, Помазанника Божия, Искупителя человеческого рода, Того, Кто вернёт весь род человеческий обратно в рай. Но часть этого народа услышала приглашение — это апостолы, это многие ученики Христовы из числа израильтян, которые уверовали, но, как мы слышим из этой притчи, бо́льшая часть, к сожалению, не услышала этого зова и отвернулась от своего Мессии, предала Его на распятие. И до сих пор, к сожалению, находится в неверии», — напомнил архиепископ.

 «Мы — новый Израиль. Но к нам тоже обращены слова этой притчи. Мы также призваны на брачный пир. Нас также зовёт Господь. ... И если мы стремимся делать то, что от нас хочет Господь, — отметил архиерей, — значит мы услышали этот глас "Где ты, Адам?", которым Господь воззывает нас от греха к святости, значит мы имеем шанс войти в то место, которое уготовано любящим Бога».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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