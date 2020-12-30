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Кулеба убежден, что президент РФ когда-нибудь покается за преступления перед Украиной

30.12.2020 / 14:21
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что тот президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу взаимоотношений между странами.

Об этом Кулеба заявил в интервью газете «День».

Дипломат отметил, что Россия - это травма Украины, потому что с РФ связан плохой исторический опыт независимой Украины. В то же время, по словам дипломата, пока не попробуем сесть и спокойно ответить на вопросы, а как вообще нам жить с таким соседом, наши позиции будут оставаться ослабленными, потому что тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украину.

«Я не хочу, кстати, чтобы Россия сама сделала это. Ибо она сама может это сделать только на своих условиях. Я хочу, чтобы Украина здесь занимала лидирующую позицию. Но даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой. Поэтому нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть ... Мы можем бесконечно «мочить» друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но будет выигрывать от этого не Украина. Будет выигрывать от этого «мочилова» и погони друг за другом только РФ», - считает Кулеба.

Комментируя свое заявление, данное еще в статусе вице-премьера, что наступит момент, когда российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, дипломат отметил, что "не говорил какой президент, но такой визит обязательно будет».

«Да, всех интересует когда ... Абсолютно, я не пошутил и не потроллил россиян, когда сказал - я буду работать над этим и надеюсь, чтобы все мои преемники работали над этим ... Поэтому я очень прошу не иронизировать над такими вещами, потому что это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами», - убежден глава МИД.

По его словам, одной из стратегических задач, над которыми работает украинская дипломатия - это разъединение в сознании западных партнеров России и Украины на всех уровнях.

«Это две отдельные страны с разными траекториями. Достаточно, чтобы они друг в друга не стреляли. Это действительно цель. А всем должно быть очевидно, что мы разошлись и двигаемся по разным траекториям развития, несмотря на соседство и определенные исторические связи», - акцентировал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге 24 декабря, что краткосрочной целью отношений Украины с Российской Федерацией должен быть принцип мирного сосуществования.

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РФ, Кулеба
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