В Британии обнаружили еще более заразный COVID-штамм, связанный с Африкой

Об этом сообщает Sky News.

«Этот новый вариант вызывает у нас большое беспокойство, поскольку он еще больше заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, обнаруженный в Великобритании», - отметил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

Он добавил, что новый вариант коронавируса обнаружен у двух человек, которые были в контакте с лицами, пребывавшими в ЮАР в течение последних нескольких недель.

По его словам, сейчас на карантине находятся эти два человека и их контактные лица.

Хэнкок поблагодарил власти ЮАР за оперативную передачу информации, когда они узнали о новом штамме коронавируса.

Напомним, 14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2.

Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Учитывая это британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Более 40 стран запретили или ограничили поездки в Великобританию из-за опасений распространения нового штамма коронавируса.

Сейчас новый штамм SARS-CoV-2 обнаружен также в Дании, Нидерландах, Австралии.

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