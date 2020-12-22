Миссия МВФ начала работу в Украине

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого просмотра", - написал Шевченко.

По его словам, НБУ "продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижения уровня неработающих кредитов".

"К работе с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года.

Сотрудничество с МВФ - это несомненное основание для поддержания стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - добавил он.

Напомним: ранее сообщлось, что миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by начнется до новогодних праздников - 21-23 декабря.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

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