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В Киево-Печерской лавре приглашают взрослых в художественную школу

18.12.2020 / 14:10
В Киево-Печерской лавре приглашают взрослых в художественную школу
Источник: Центр информации УПЦ
С середины сентября в Киево-Печерской Лавре начали работу воскресная школа для детей, курсы по звонарству и искусству фотографии

В художественной школе Святой Успенской Киево-Печерской лавры объявили набор для взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, набор на обучение проходит по трём направлениям: рисунок, композиция и живопись.

«Когда человек созерцает красоту окружающего мира, он возвышается душой. Многим именно через возможность прикоснуться к прекрасному открывается Господь. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре действует художественная школа для детей, а сейчас объявлен набор и для взрослых», — сказано в объявлении на сайте лавры.

 Занятия будут проходить по адресу: Киев, ул. Лаврская, 15, корпус 68 (территория нижней Лавры, классы воскресной школы при иконописной мастерской).

 Телефон для справок и записи: +38 093 755 20 09. 

Как сообщалось ранее, с середины сентября в Киево-Печерской Лавре начали работу воскресная школа для детей, курсы по звонарству и искусству фотографии. Кроме того, продолжает свою работу детская художественная школа, а с октября открылась школа иконописи и курсы по вязанию.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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