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Нардеп Дубинский четвёртый день ходит по Раде в футболке с фото коррупционера Сытника – требует выполнить решение КС

04.12.2020 / 14:06
Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сегодня снова появился в Верховной Раде в футболке, на которой изображён Артём Сытник в перечёркнутом круге.

Как заявил журналистам народный избранник, таким образом он в очередной раз заявляет о недопустимости нахождения на должности главы антикоррупционного органа коррупционера-рецидивиста Сытника и об обязательности решения Конституционного Суда о неконституционности назначения директора НАБУ, в связи с которым с 28 августа 2020 года полномочия Артёма Сытника как главы НАБУ автоматически прекращены.

28 августа Конституционный суд, в частности, пришёл к выводу, что Президент Украины (на тот момент Пётр Порошенко), назначив Указом А.Сытника на должность директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий, а само Национальное антикоррупционное бюро, как орган правопорядка, относится к органам исполнительной власти.

А 16 декабря вступит в силу ещё одно решение Конституционного суда - о неконституционности норм профильного закона в части назначения директора НАБУ Президентом.

Но гражданин Сытник, любое появление которого в кабинете директора НАБУ начиная с 28 августа 2020 года, любые его действия в этом кабинете являются уголовно-наказуемыми деяниями, заявил, что не будет выполнять решение суда и останется на должности.

Если бы с Сытником поступили так, как он этого заслуживает, будучи коррупционером – а именно по закону, то сейчас не было бы никакого искусственно созданного «конфликта» вокруг Конституционного Суда, - убеждён народный депутат.

Что касается гарантий, данных Президентом относительно незаконного пребывания на должности директора НАБУ коррупционера-рецидивиста Сытника - это серьёзный коммуникационный просчёт, который создан очередными интригами части президентского окружения.

Президент – гарант Конституции и он потому не может гарантировать любые неконституционные действия, тем более перед представителями других государств.

Дубинский ещё раз заявил о том, что публично обращается к Президенту с тем, чтобы в самое ближайшее время встретиться с ним и обсудить всю эту проблематику и предоставить ему полную информацию о том, кто и что стоит за теми, кто толкает Президента на неконституционные шаги и на те действия, которые могут принести нашей стране серьёзный ущерб и серьёзные негативные последствия.

КСУ, Сытник, Дубинский
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