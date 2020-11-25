Войти | Зарегистрироваться
16:29

среда,
25 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ создали Телеграм канал, где можно ознакомиться с новыми богослужебными текстами

25.11.2020 / 15:15
В УПЦ создали Телеграм канал, где можно ознакомиться с новыми богослужебными текстами
Источник: Центр информации УПЦ
Присоединиться к каналу можно по ссылке

В Украинской Православной Церкви создали Телеграм канал, на котором будут опубликованы проекты богослужебных текстов и книги по литургике.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, данное решение было принято во время заседания Литургической Комиссии при Священном Синоде УПЦ.

На официальном Телеграм-канале Синодальной Литургической Комиссии УПЦ будут публиковаться новые богослужебные тексты, утвержденные Синодом УПЦ; проекты богослужебных чинов, последований, служб, молитв, находящихся на рассмотрении Комиссии; указания к богослужениям; книги и статьи по литургике.

Присоединиться к каналу можно по ссылке.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.