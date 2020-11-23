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На Харьковщине, Житомирщине и в Одесской области освящены новые храмы УПЦ

23.11.2020 / 14:53
На Харьковщине, Житомирщине и в Одесской области освящены новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения и первую Божественную литургию в храмах совершили правящие архиереи

Новые храмы освящены в Харьковской, Одесской и Житомирской епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, чин освящения и первую Божественную литургию в храмах совершили правящие архиереи.

В Харькове 22 ноября митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Великое освящение храма в честь Преображения Господня в поселке Ледное. По окончании чина в храме состоялась Божественная литургия. Архиерей поблагодарил настоятеля и прихожан за труды во славу Церкви Христовой. Благодетелям вручены церковные награды сообщает eparchia.kharkov.ua.

 В Одессе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского. После чина освящения архиерей совершил в храме Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Южненский Диодор, благочинный храмов III-го Одесского округа протоиерей Илия Манита, многочисленное городское духовенство. По окончании богослужения состоялся праздничный молебен,отметили на сайте Одесской епархии. 

В праздник Собора Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим освятил храм в честь Архистратига Михаила в селе Борушковцы Любарского района Житомирской области, сообщает пресс-служба епархии. Владыке сослужили благочинный Любарского района протоиерей Николай Шапиренко, духовенство благочиния и гости в священном сане. Настоятель прихода удостоен права ношения золотого наперсного креста.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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