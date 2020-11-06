Зеленский через СНБО ввел финансирование нацбезопасности на 270 миллиардов

Об этом свидетельствует указ Зеленского, опубликованный на сайте президента

Решение СНБО было принято 5 ноября и предусматривает следующее:

- предусмотреть в госбюджете на 2021 расходы на нацбезопасность и оборону страны в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора предусмотреть в объеме не менее 267,251 миллиарда гривен, а также предусмотреть право Кабинета министров по предоставление государственных гарантий в объеме до 20 миллиардов гривен для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства;

В частности, речь идет о развитии сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, производстве и закупке новых образцов вооружения и военной техники, создании новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, усилении системы противовоздушной обороны и разведывательных возможностей, устранении диспропорций в размерах зарплаты военных.

Также предлагается предусмотреть в бюджете на 2021 расходы центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развитие оборонных технологий на уровне до 0,5% ВВП.

Напомним: бюджетный комитет внес изменения в проект бюджета перед первым чтением, в частности предлагают увеличение доходов на 20 млрд гривен и расходов на 17 млрд.

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