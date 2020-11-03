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Кравчук о "дорожной карте" по Минским соглашениям: это не может быть документ, который нельзя выполнить

03.11.2020 / 15:14
План действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей должен быть реалистичным документом, который можно выполнить, чтобы открыть дорогу к установлению мира на Донбассе.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отменил, что после завершения истории вокруг постановления Верховной Рады о местных выборах, которая блокировала работу ТКГ, было внесено предложение о "дорожной карте".

"Я официально на последнем заседании 28 октября сказал: мы не возражаем рассмотреть предложения, которые будут внесены. Но поскольку внесла только одна сторона, то Украина также подготовит свой план действий, и через неделю внесет его госпоже Грау (спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау - ИФ) для рассмотрения. Есть свои наработки у посла Мореля (координатора рабочей группы по политическим вопросам ТКГ - ИФ), есть серьезные наработки, очень серьезные у советников "Нормандской четверки". То есть мы сказали, давайте сведём это все. Затем надо, чтобы политическая группа, за которую отвечает господин Морель, все это обсудила, рассмотрела", - отметил Кравчук.

По его словам, после обсуждения всех этих предложений в политической рабочей группе их будут обсуждать уже на самой ТКГ. "Это абсолютно нормальный процесс отношения к документу, тем больше документу такого важного содержания, который открывает или закрывает, в зависимости от того, какой документ мы примем, дорогу к установлению мира на Донбассе. Я хотел бы, чтобы эта дорога открылась", - подчеркнул глава делегации Украины в ТКГ.

Кравчук указал, что в предложенной российской стороной и представителями ОРДЛО "дорожной карте" есть "прямые поручения Верховной Раде, прямые поручения президенту Украины. "Ну нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны", - заявил он.

Первый президент также обратил внимание, что в этой "дорожной карте" нет и самого главного – чтобы ее реализовать, нужно прекратить войну.

"Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, передача контроля над границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, другие покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем. Далее, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать", - пояснил он.

После этого, указал Кравчук, будут осуществляться дальнейшие шаги по восстановлению экономики, нормальной жизни на ныне оккупированных территориях

"Наш документ будет построен таким образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить", - подчеркнул он.

Источник

Кравчук, дорожная карта
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