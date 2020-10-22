В УПЦ объяснили, как реагировать на заявление Папы Римского о признании однополых браков

Семья на основе так называемых «однополых союзов» однозначно не может принята Церковью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя высказывание Папы Римского Франциска, который назвал представителей нетрадиционной сексуальной ориентации Божьими детьми и предложил узаконить однополые гражданские союзы.

«Разумеется, все мы дети Божьи — и праведники, и грешники и всех будет судить Господь. Но что значит «все имеют право на семью»? Семья — это Божий дар, преподнесенный нашим прародителям одновременно с заповедью: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт.1:28). С христианской точки зрения семья и её основа — брак, это союз мужчины и женщины. О какой же семье говорит Папа Римский? Семья на основе так называемых «однополых союзов» Церковью однозначно принята быть не может и никакие отговорки в стиле: «никто не должен быть отвергнут или несчастен из-за этого», в данном случае не работают. Мы знаем, что истинного счастья человек может достичь лишь в единении с Господом, а не в греховном единении, удовлетворяющем похоть», - отметил митрополит Антоний.

Кроме того, по мнению управделами УПЦ, не понятно, «почему Папа Франциск столь сильно беспокоится созданием закона о «гражданских союзах», какое вообще подобные законы могут иметь отношение к Церкви?»

Также в фильме Папа Франциск общается с «однополой парой» и рекомендует оставить опасения и приходить в церковь с детьми «несмотря на чье-либо негодование».

«Нужно ли приводить детей в церковь? Конечно. Но как визит в церковь сможет повлиять на детей, которые ежедневно видят «родителей» публично живущих во грехе, тем более, что этот грех уже и грехом не называется...Сейчас можно услышать много слов в защиту Папы Франциска, что его неправильно поняли, что он просто проявляет христианское милосердие. На самом деле христианское милосердие заключается в приведении грешника к покаянию, а не в потворстве его грехам. Жалость, не значит оправдание. Есть древний принцип: «люби грешника, но ненавидь грех» - видим ли мы здесь его? Увы, нет», - подчеркнул митрополит Антоний.

Архиерей напомнил, что истинная задача Церкви – свидетельство об Истине, не подменяя христианские ценности культом толерантности.

«Некоторые недоумевают, как можно всерьез обсуждать заявления Папы Римского, когда у нас сейчас множество разводов, абортов и прочих негативных факторов. Мне кажется, это своеобразное фарисейство. Ведь Церковь точно так же осуждает и разводы и аборты. Задача Церкви свидетельствовать об Истине в любом месте и у нас и во всем мире. И если мы будем игнорировать подмену христианских ценностей богоборческим по сути культом толерантности, эта напасть скоро придет и к нам», - заключил владыка.