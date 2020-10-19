Первого заместителя мэра в Луганской области поймали на взятке

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области разоблачен и задержан первый заместитель городского головы в Луганской области при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка".

Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

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