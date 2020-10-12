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На Харьковщине освятили новый храм УПЦ

12.10.2020 / 15:41
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка вручил церковные награды благотворителям храма и всем, кто приложил усилия к строительству

В Харьковской области освящен храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии, чин освящения и первую литургию в новом Свято-Покровском храме возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий).

После Божественной литургии митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих с радостным событием. 

Владыка вручил церковные награды благотворителям храма и всем, кто приложил усилия к строительству. 

В память о празднике Архиерей подарил общине икону Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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