Состояние Порошенко улучшилось – источник

Об этом сообщил представитель команды Порошенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ему лучше".

Напомним: 7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19. Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

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