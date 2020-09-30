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Порошенко заболел на Covid-19

30.09.2020 / 15:54
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.

Об этом сообщил 29 сентября Порошенко в Telegram

Прямая речь Порошенко: "Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная.

Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех Украинских беречь себя!".

Напомним: 29 сентября глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

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коронавирус, Порошенко
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