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Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»

09.10.2020 / 18:05
Патриарх Кирилл назвал COVID «сигналом от Господа» и «последним звонком»
Источник: Александр Гальперин / РИА Новости
Человечество получило звонок, сигнал от самого Господа

Человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа», чтобы научиться иначе мыслить и относиться к ежедневным обязанностям.

Пандемия коронавируса может быть «последним звонком» и «удивительным уроком», который Бог одномоментно преподал всему человеческому роду. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Александра Невского в Переделкино, сообщает РБК со ссылкой на patriarchia.ru.

Патриарх предположил, что человечество дошло «до некой точки», и люди получили возможность «увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли».

По словам Предстоятеля РПЦ, человечество получило «звонок, сигнал от самого Господа» для того, чтобы научиться иначе мыслить, относиться к ежедневным обязанностям, «преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

Пандемия многому научила людей и заставила людей ограничить собственные потребности, «то есть, в каком-то смысле, жить не по закону похоти», - заявил Патриарх Кирилл. «Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», — считает он.

Ранее 8 октября стало известно, что Патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19. Из-за этого он не смог совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

В РПЦ сообщили, что 73-летний Патриарх чувствует себя хорошо, и назвали его изоляцию примером «ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих».

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, РПЦ
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