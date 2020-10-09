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В Одессе Митрополит Онуфрий освятил храм в честь Иоанна Богослова

09.10.2020 / 17:59
В Одессе Митрополит Онуфрий освятил храм в честь Иоанна Богослова
Источник: Центр информации УПЦ
После чина великого освящения храма Блаженнейший совершил Божественную литургию

В Одессе сегодня Митрополит Онуфрий совершил освящение храма в честь святого апостола Иоанна.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжественном открытии Международной академической школы «Одесса».

Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в комплексе Международной академической школы «Одесса», которая открылась в этом году для обучения. 

Школа построена на месте семейной церкви известного мецената и общественного деятеля XIX века Григория Маразли. Кроме храма апостола Иоанна в комплексе есть еще один храм – в честь преподобного Сергия Радонежского. 

После чина великого освящения храма Блаженнейший владыка совершил Божественную литургию.

Предстоятель поздравил паству с праздником и рассказал о жизни апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Блаженнейший Архипастырь поблагодарил за труды владыку Агафангела и благотворителей и призвал благословение Божие на всех, кто приобщился к строительству храма, и тех, кто будет к нему приходить.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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