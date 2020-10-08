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Захарченко инициировал общественный контроль над урегулированием на Донбассе

08.10.2020 / 15:41
8 октября 2020 года по инициативе сопредседателей международного общественного движения «Комитет 2017» Виталия Захарченко и Михаила Зернова состоялось подписание генерального соглашения о создании Трехсторонней Чрезвычайной Комиссии по урегулированию российско-украинского кризиса (ТЧК).

Как пишет From-UA, об этом сообщил Виталий Захарченко, инициатор создания платформы "Слово Народа", на своей странице в Фейсбук.

Комиссия ставит своей целью общественный контроль за происходящими событиями в Донбассе, разработку предложений по деэскалации российско-украинского кризиса, полному прекращению военных действий и нормализации обстановки, восстановлению прав гражданского общества на создание общественных объединений и политических партий.

ТЧК будет способствовать возобновлению выборного процесса, легализации экономики. В рамках работы ТЧК будут созданы рабочие группы по различным направлениям, в том числе по общественному контролю, социальным вопросам, международной политике, взаимодействию с органами государственной власти и управления.

В состав рабочих групп войдут представители общественности Украины, Донбасса и России. Деятельность ТЧК будет освещена на сайте Комитета 2017 www.com2017.com и информационном портале www.slovonaroda.com

комиссия, Захарченко, Зернов
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