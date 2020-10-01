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Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

01.10.2020 / 14:15
Комментируя решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 21% украинцев заявили, что ничего не знают об этом. О своей поддержке принятых изменений сообщили 16,6%.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, на вопрос, известно ли респондентам о решении правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 28,8% ответили, что известно и они знают какие районы будут в их области, 47,6% отметили, что известно, но в общих чертах, 21% - не слышали о таких решениях, 2,6% затруднились ответить.

На вопрос, поддерживают ли опрошенные решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 5% ответили, что полностью поддерживают, 11,6% - частично поддерживают, 36,2% - не знают, так как надо посмотреть на реализацию этого решения, 8,2% - частично не поддерживают, 22,1% - полностью не поддерживают, а 17% затруднились ответить.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов возрастом от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник

опрос, укрупнение районов
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