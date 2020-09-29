Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий

Через Крест Христа мы переосмысливаем свой собственный крест, учимся видеть в нём не только муку, но и радость, не только смерть, но и воскресение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Чего боится современный человек? Прежде всего — смерти, болезней и бедности. Все эти вещи в сознании каждого из нас обязательно связаны с одним понятием — страдания. Иными словами, человек боится не столько чего-то конкретного, сколько страданий», — написал архиерей.

Тем не менее, вся жизнь человека — череда страданий, напомнил он. «Ещё при рождении маленький ребёнок претерпевает неимоверные страдания, точно так же, как и его мать. Детство, взрослая жизнь, зрелость и старость обязательно сопровождаются болью, слезами и страданиями», — отметил владыка Виктор.

Однако, по его словам, страдания обязательно связаны с радостью.

«Мать радуется, что дитя появилось на свет, ребёнок впервые улыбается, когда видит свою мать... В конечном счёте, без страданий не может быть и любви. Именно поэтому наш Спаситель взошёл на Крест», — подчеркнул епископ.

Он объяснил, что Господь любит человека не на словах: Он любит каждого из нас с высоты Креста и из глубины неизреченных страданий. И такая любовь — настоящая.

«Крест — это торжество Божественной Любви», — подчеркнул он и отметил, что именно Крест Спасителя придаёт смысл нашим страданиям, «потому что мы знаем: в своих слезах мы не одни — Он рядом».

«Через Крест Христа мы переосмысливаем свой собственный крест, учимся видеть в нём не только муку, но и радость, не только смерть, но и воскресение», — написал владыка Виктор.

«И страшна и пуста жизнь того человека, который отказывается от своего креста. Поскольку его жизнь не будет иметь никакого смысла. Что принесёт ему радость? Еда, напитки, развлечения? Нет. Каждый из нас знает, что эти вещи временны и быстро надоедают. Тем более они не могут наполнить жизнь содержанием и смыслом... Без креста нет не только страданий, но и благодатной силы Божией и той Любви, в поиске которой человек видит главный смысл своего бытия на земле», - заключил архиерей.