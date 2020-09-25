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На Волыни отметили день памяти древней чудотворной Зимненской иконы Богородицы

25.09.2020 / 17:25
На Волыни отметили день памяти древней чудотворной Зимненской иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
По преданию, Зимненская икона Божией Матери, это та самая икона, которой Патриарх Цареградский благословил святого равноапостольного князя Владимира на супружество с греческой царевной Анной

В Свято-Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре УПЦ  состоялись торжественные богослужения по случаю праздника в честь Зимненской иконы Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, на праздник в Зимненский монастырь прибыло многочисленное духовенство и паломники из разных епархий Украинской Православной Церкви. 

После Литургии был совершен крестный ход с чудотворной Зимненской иконой Богородицы.

Владыка Павел передал всем благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и поблагодарил архиереев и духовенство за молитвы. Особые слова поздравления митрополит адресовал игуменье Стефане и сестрам Зимненской обители, которые несут здесь свое послушание. 

По преданию,  Зимненская икона Божией Матери, это та самая икона, которой Патриарх Цареградский благословил святого равноапостольного  князя Владимира на супружество с греческой царевной Анной.

Из летописи известно, что в 987 году, во время завоевания Корсуни, великий князь ослеп. В 988 году княжна Анна, будущая супруга князя Владимира, привезла по благословению цареградского Патриарха Николая на свой брак с князем икону Божией Матери греческого письма. Предание повествует также, что князь Владимир во время крещения в купели Херсонеса увидел сильное и необычное свечение от иконы, после чего прозрел.

Согласно преданию, эту святую икону равноапостольный князь Владимир передал в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего она стала называться Зимненской. Во время I-ой мировой войны зимненская игуменья Мария, вместе с с келейницей и благочинной вывезла икону в Житомир.

В 1995 г. икону крестным ходом перенесли в родную обитель. Накануне прибытия иконы в Зимнее, паломники видели в монастыре в полночь огненный столб над церковью Святой Троицы и слышали из храма пение «Херувимской». Решив, что в церкви совершается служба, они пошли туда, но оказалось, что храм закрыт. Во время крестного хода с иконой исцелилась от слепоты жительница с. Зимнее.

Исцеления и чудеса от иконы продолжаются до сегодняшнего дня. Зимненская икона Божьей матери известна своей способностью возвращать мир в семье, исцелять от бесплодия, болезней глаз и даже возвращать утраченное зрение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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