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Митрополит Онуфрий расскажет, как правильно воспринимать скорби

25.09.2020 / 12:15
Митрополит Онуфрий расскажет, как правильно воспринимать скорби
Источник: Центр информации УПЦ
Скорби бывают большими, маленькими, но все они несут с собой горечь

Необходимо воспринимать скорби как лекарство от Бога для спасения души.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 26 сентября в 06.00 на телеканале «Интер».

«Скорби бывают большими, маленькими, но все они несут с собой горечь. Если человек принимает скорбь как лекарство от Бога, она превращается в полезную для человека», -  сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

Ранее Предстоятель напомнил телезрителям о том, как какие качества являются признаком предательства перед Богом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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