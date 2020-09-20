Митрополит Онуфрий объяснил, как каждый украинец может изменить жизнь страны к лучшему

Для улучшения жизни в обществе и государстве каждый человек должен бороться со своими страстями и недостатками.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий новом выпуске «Слово Предстоятеля».

«Сегодня много говорится о том, что мы хотим видеть новую Украину, новое государство, которое было бы лучше предыдущего, вчерашнего или позавчерашнего. И при этом мы очень критикуем друг друга и тычем друг в друга пальцем: «Ты должен исправиться, у тебя такие недостатки и такие… Исправишься, и будет все хорошо». Если мы пойдем таким путем, мы будем становиться только хуже. Если мы действительно являемся и хотим быть патриотами своего государства, а не теми, кто только говорит, но не является, если мы хотим пользы своей стране, своему народу, мы должны бороться каждый со своими недостатками», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По его мнению, если каждый человек будет работать над собой, то в совокупности все общество и государство будет становиться лучше, благороднее, красивее.

«Так что помним: наши недостатки, наши греховные страсти в нас самих находятся. Они являются продуктом нашим. И мы должны с ними бороться постоянно – постом, молитвой, творением добрых дел. Возможно, мы не можем так молиться и поститься как это делают те, кто живет в монастырях. Но все равно, каждый в меру своих возможностей должен бороться постом и молитвой со своими страстями, и Бог нам будет помогать, и будет благодать Божия нас очищать, и радость, мир, Божие благословение будет с нами», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.