Митрополит Антоний рассказал о величии веры Иоанна Предтечи

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15:14
Киев попал в "оранжевую зону" карантина
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14:22
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия
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13:20
Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой
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12:49
ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против РФ
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11:15
Лукашенко заявил, что власть не отдаст
- 15:14
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16:49
Проект бюджета-2021 будет в Раде 15 сентября - Шмыгаль
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14:53
В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша
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09:42
Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы
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14:53
Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года
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11:47
Верховный Суд приостановил выполнение решения о взыскании 350 миллионов долларов с Приватбанка
- 16:49
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06:18
В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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07:04
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
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06:29
Под Кабмином состоялась акция протеста против закрытия клубов и дискотек на карантин
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06:11
Марш мира и независимости в Бресте
- 06:18
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07:46
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
- 07:46