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Убытки на 58 миллионов: СБУ разоблачила схему с тепловозами "Укрзализныци"

28.08.2020 / 17:12
СБУ разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в хищении десятков миллионов гривен.

 

Разоблачена схема по поставке и установке на тепловозы УЗ некачественных запчастей.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запчастей. К сделки они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой.

Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки Укрзализныце на более чем 58 миллионов", - говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, эксплуатация этих запчастей могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности травмирования пассажиров и работников железной дороги.

В СБУ добавили, что сообщено о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО "Укрзализныця" и 3 бывшим руководителям ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК.

"По материалам оперативных подразделений спецслужбы совместно с соответствующими следственными органами осуществляется расследование еще ряда уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия АО "Укрзализныця" продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

Также в течение 2020 года, по результатам оперативного сопровождения уголовных производств, региональными подразделениями СБУ объявлено 29 подозрений должностным лицам АО "Укрзализныця" и аффилированных предприятий по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 191, 366, 367 УК Украины", - добавили в СБУ.

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убытки, СНБО, Укрзализныця
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