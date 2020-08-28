Митрополит Онуфрий рассказал, как обращаться к Богородице в разных обстоятельствах

Матерь Божия - самая большая наша Молитвенница и Заступница перед Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день Успения Пресвятой Богородицы

«Ее жизнь была настолько красивой, настолько благородной, настолько светлой, что образ Божией Матери и сегодня утешает любой верующего человека. В лице Божией Матери мы видим глубокое смирение, большие терпение и молитву, скромность, сдержанность и все то, что может и должно украшать человека», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель объяснил, как молиться Богородице в разных обстоятельствах.

«В тропаре Успения Богородицы поется«в Рождество девстве сохранила еси, во успении мира неоставила еси». Матерь Божия всегда с нами, только мы должны обращаться к Ней с молитвой, особенно, когда трудно. Она сама сильная Молитвенница перед Богом за нас. Она всегда рядом с теми, кто страдает, кто болеет. Только нам нужно призвать Ее на помощь. <...> Когда нам приходит что-то горькое, скорбное, то мы должны молиться Божией Матери, чтобы Она помогала нам не впасть в отчаяние, чтобы перенести все это, как это должен перенести христианин. И через это получить прощение своих грехов», - подчеркнул Предстоятель.

Он напомнил, что обращаться к Богородице важно и в скорби, и в радости.

«Мы должны быть благодарны Богу за все и просить Божию Матерь, чтобы Она молилась за нас и в благополучии, когда у нас все хорошо. Для того, чтобы мы сохраняли равновесие, чтобы не возносились, а не гордились, а благодарили Бога смиренно за добро», - заключил Митрополит Онуфрий.