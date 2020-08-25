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Во всех епархиях УПЦ в День Независимости молились за Украину

25.08.2020 / 20:01
Во всех епархиях УПЦ в День Независимости молились за Украину
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство возносило молитвы за Украину, мир в государстве и украинский народ, а также принимало участие в государственных торжествах, посвященных Дню Независимости

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 24 августа в двадцать девятую годовщину независимости Украины духовенство возносило молитвы за Украину, мир в государстве и украинский народ, а также принимало участие в государственных торжествах, посвященных Дню Независимости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 24 августа Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню независимости Украины.

В 29-ю годовщину провозглашения Дня Независимости Украины во время всех богослужений, которые в этот день совершались в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, возносились сугубые молитвы за Украину и за мир в нашем государстве.

По благословению священноначалия Святой Печерской обители молебен за Украину в сослужении братии Лавры по окончании Божественной Литургии в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» совершил глава Отдела информации и связей с общественностью архимандрит Иларион. После было провозглашено многолетие стране нашей Украине, власти, воинству и всем людям ее.

Также в этот день ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр совершил благодарственный молебен по случаю государственного праздника в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери, что на территории Киево-Печерской Лавры.

За богослужением молились преподаватели, студенты и воспитанники Киевских духовных школ.

В 29-ю годовщину независимости Украины, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента, в храмах и монастырях Нежинской епархии состоялись молебны за Украину, за мир в государстве и украинский народ.

В Винницкой епархии во всех храмах и монастырях помолились о мире в Украине и за украинский народ и записали видеопоздравление.

На Волыни участие в государственном мероприятии по случаю Дня независимости на Театральной площади Луцка приняли викарный архиерей Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий и протоиерей Валентин Марчук. Представители епархии вместе с верующими помолились за погибших воинов, которые трагически погибли, защищая независимость нашего государства, и возложили цветы к памятному фотостенду «Герои Небесной Сотни - погибли за единство Украины».

Во всех храмах и монастырях Днепропетровской епархии были совершены особые молебны за Украину, мир в государстве и украинский народ.

В День независимости Украины, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирики Херсонской епархии молились за Украину и народ, а также участвовали в торжественном митинге, который проходил в Херсоне у мемориала Небесной Сотни. После окончания митинга, к мемориалу погибших за свободу нашей страны были возложены цветы и свечи памяти.

 Также в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн в сослужении священнослужителей херсонских храмов, совершил молебен о мире в Украине и за украинский народ.

Затем была совершена заупокойная лития по всем погибшим в прошлые годы и о всех усопших православных христиан. По завершении богослужения хором кафедрального собора был выполнен духовный гимн Украины «Боже Великий Единый».

Как сообщалось ранее, управделами УПЦ в своем поздравлении в День Независимости  призвал всех верующих украинцев поблагодарить Господа в молитве за страну и украинский народ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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