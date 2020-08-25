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Синод РПЦ назначил нового главу Белорусского экзархата

25.08.2020 / 19:41
Синод РПЦ назначил нового главу Белорусского экзархата
Источник: Патриархия.ру
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин

Патриаршим экзархом Беларуси, митрополитом Минским и Заславским, назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко).

Как сообщает patriarchia.ru, решение было принято Священным Синодом на заседании 25 августа.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», - указано в сообщении.

Кроме того, на Священном Синоде РПЦ выразили пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь и призвали белорусские власти к «тщательному расследованию всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказанию виновных в нарушении закона».

Также Синод РПЦ отметил особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов.

Источник: Inpress.ua
Беларусь, РПЦ
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