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Запорожский митрополит УПЦ рассказал о трех основных критериях канонизации святых

25.08.2020 / 17:07
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о трех основных критериях канонизации святых
памятник гетману Сагайдачному Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что эпитеты «блестящий полководец, стратег и воин» не являются синонимами святости и подвижничества

Запорожский митрополит УПЦ Лука напомнил о трех основных критериях канонизации (причисления к лику святых) в Православной Церкви – святость жизни, народное почитание и чудотворения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом митрополит Лука написал в связи с недавним установлением ПЦУ дня общецерковного почитания гетмана Сагайдачного и проанализировал, насколько исторические свидетельства о гетмане соотносятся с тремя критериями для канонизации.

«Сравнение жизни и трудов Сагайдачного с подвигами благоверных князей не выдерживает критики. Чего стоит только поход на Москву летом 1618 года, когда «20 тысяч запорожцев во главе с Сагайдачным двинулись через Ливны на Москву, захватив по пути Путивль, Рыльск, Курск, Валуйки, Елец, Лебедосновмыянь, Данков, Скопин, Ряжск». <...>. В каждом из поименованных городов почти век вспоминали как страшный сон нашествие запорожцев. Осквернение храмов и монастырей, убийства единоверных православных не воинов, но беззащитных женщин, стариков и детей, не ради Украины, а для выгоды польского короля, - подчеркнул владыка Лука.

Он напомнил, что эпитеты «блестящий полководец, стратег и воин» не являются синонимами святости и подвижничества.

Митрополит Лука отметил, что в народе «про Сагайдачного сложены песни, бытуют легенды и предания, в которых он предстает как воин, рубака, находчивый политик и дипломат. <...> Однако ни в народной памяти, ни в литературе, за все четыре века, прошедшие со дня его смерти, Сагайдачный не назван ни святым, ни благоверным, ни блаженным, ни праведным. Народ помнит его только как воина и полководца, без какого-то ни было налета святости».

По словам владыки Луки, канонизация «не добавила давно почившему гетману ни известности, ни популярности, а носит лишь политический и популистский характер, эксплуатируя патриотические чувства и любовь к истории».

Архиерей также отметил, что за четыре века, которые прошли со дня смерти Сагайдачного, не было зафиксировано ни одного случая благодатной помощи, не было написано ни одной канонической иконы, и «не мы должны просить его молитвенного предстательства, а он просит, чтобы мы молились за него».

«Ни в коем случае не умаляя заслуг перед Церковью и украинским народом этого известнейшего политического деятеля, полководца и гетмана, все же должны признать, что до святости ему далеко. Канонизация в угоду чьим-то политическим амбициям, в честь какого-либо юбилея или по прочим причинам не должна иметь места в церковной ограде. Сам церковный народ Украины, на протяжении четырех веков пел Сагайдачному только «вечную память», никогда не называл его святым и не признавал за ним такого достоинства», – заключил  митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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