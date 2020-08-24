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На Закарпатье и Волыни активисты ПЦУ заблокировали храмы УПЦ

24.08.2020 / 19:02
На Закарпатье и Волыни активисты ПЦУ заблокировали храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В епархии обращают внимание на тот факт, что сторонники ПЦУ решили захватить храм, нарушая все договоренности с односельчанами, забывая о порядочности, честности и уважении, как раз накануне Дня Независимости Украины

Активисты Православной Церкви Украины устроили ряд провокаций в храмах Украинской Православной Церкви в регионах Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

На Волыни в селе Хмельницкое Гороховского района 23 августа активисты ПЦУ не пустили общину УПЦ в Свято-Покровский храм.

 Храм остается закрытым, а верующие ищут помещение для совершения богослужений.

В Закарпатской области 19 августа сторонники ПЦУ устроили провокацию и сломали замки на дверях Свято-Вознесенского храма УПЦ в селе Прислип Межгорского района.

По словам настоятеля Свято-Покровского храма в селе Хмельницкое Волынской области священника Николая Сливы, утром, придя на службу, люди обнаружили замену замков.

По его словам, начиная с весны 2019 сельский храм использовали обе религиозные общины, однако верующим УПЦ постоянно давали знать, что они в храме «лишние».

«9 марта 2019 люди с обеих сторон подписали «мировую» о поочередном пользовании храмом, это документ с подписями прихожан от УПЦ и ПЦУ. Его собственноручно написали представители сельсовета. Сегодня эта договоренность была нарушена», - рассказал отец Николай Слива.

Сейчас храм остается закрытым, священник убеждает людей не идти на конфликт. Антиминс, с которым молилась община УПЦ, также остался в церковном помещении - в шкафу под замком. Его пообещали отдать.

Община УПЦ села Хмельницкое уже ищет помещение для совершения богослужений.

Община УПЦ села Хмельницкое была перерегистрировано в пользу ПЦУ распоряжением Волынской ОГА 11 июля 2019 года.

Однако в селе далеко не все жители согласились с изменением юрисдикции - верными УПЦ остались большинство людей села.

В епархии обращают внимание на тот факт, что сторонники ПЦУ решили захватить храм, нарушая все договоренности с односельчанами, забывая о порядочности, честности и уважении, как раз накануне Дня Независимости Украины.

В селе Прислип Закарпатской области активисты ПЦУ устроили провокацию, сломав замки в местном Свято-Вознесенском храме УПЦ именно в день Преображения Господня.

В Хустской епархии УПЦ сообщили, что жители села, обнаружив проникновение в храм, оттеснили актив ПЦУ вместе со священником, а храм закрыли, оставив несколько человек охранять вход. Прибывшая на место происшествия полиция помогла священнику ПЦУ оставить храм.

В Хустской епархии УПЦ отметили, что, дело о незаконной регистрации общины ПЦУ в Прислипе, которая была совершена 29 августа 2019 года, до сих пор рассматривает суд. Чтобы не обострять конфликт, верующие УПЦ согласились до конца судебного разбирательства закрыть храм и собираются на молитву во дворе церкви.

Кроме того, списки жителей, которые якобы подписались за переход в ПЦУ, до сих пор не обнародовали. Однако, это не первая провокация в селе Прислип. Сразу после незаконных сборов немногочисленные сторонники ПЦУ пробовали завладеть храмом. Они даже успели сломать замки, но верующие с молитвой отстояли святыню.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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