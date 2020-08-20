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В Беларуси опасаются, что Константинополь готовит церковный раскол в стране

20.08.2020 / 14:40
В Беларуси опасаются, что Константинополь готовит церковный раскол в стране
Архимандрит Савва Источник: Ютуб
По его словам, в Беларуси будет разыграна карта белорусского национализма, в результате чего Церковь столкнется с «большими и грустными последствиями»

В Беларуси выразили опасение, что Константинопольский Патриархат готовится создать в Беларуси «автокефалию» или экзархат Константинопольского патриархата.

Об этом заявил насельник Никольского монастыря в Гомеле архимандрит Савва (Мажуко).

«Константинопольский патриархат еще несколько лет назад объявил территорию Беларуси зоной своего влияния, и уже проведена определенная каноническая подготовка, что бы здесь учредить или автокефалию или белорусский экзархат Константинопольского патриархата. В любом случае, нас ждет церковный раскол», – подчеркнул отец Савва.

По его словам, в Беларуси будет разыграна карта белорусского национализма, в результате чего Церковь столкнется с «большими и грустными последствиями».

Священнослужитель считает, что в раскол в западных епархиях, например в Гродненской или в Минской, уйдет около одной трети духовенства, «а в некоторых епархиях половина с радостью примут эту новую «церковь». Это грустно, но это именно так», – подытожил он.

Источник: Inpress.ua
Беларусь
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