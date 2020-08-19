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В УПЦ рассказали, как стать «духовным альпинистом»

19.08.2020 / 15:06
В УПЦ рассказали, как стать «духовным альпинистом»
Источник: Центр информации УПЦ
Нужно воспринимать жизнь как гору Фавор, на которую нужно взобраться, трудно, непросто и даже мучительно, но взобраться

Бог посредством соединения с нами подарил нам сверхспособность: быть сынами Божиими, сопричастниками света Твоего присносущного, который воссияет нам, грешным, как поется в тропаре великого двунадесятого праздника Преображения.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молодежь сегодня увлекается комиксами и фильмами, построенными на них. Человек облучился радиацией или другой стихией и в результате этого получил сверхспособность, стал суперменом. Но этот миф взят из христианства. Бог посредством соединения с нами, совершения ради нас Своего Искупительного Подвига подарил нам эту сверхспособность: быть богами и сынами Божиими, сопричастниками света Твоего присносущного..Поэтому Преображение Господне совершилось для нас, чтобы нас наделить Божественной сверхспособностью, чтобы праведники просияли, как солнце», - сказал священник.

Священник Андрей Чиженко объяснил, в чем духовный смысл праздника Преображения.

 «В праздник Преображения Господня хочется задаться вопросом: а почему Господь наш Иисус Христос преобразился на горе Фавор перед Своими учениками, а вместе с ними – перед всем человечеством? Зачем Он это сделал? Ответ прост: для нас. Он показал нам тот идеал, какой ждет нас, если мы будем идти тем путем, который Бог нам уготовал. Слава Божества Сына Человеческого воссияла сквозь Его человечество, просветила Его. И это действие нетварного Фаворского света уготовано для нас», - отметил священник.

Он подчеркнул, что личное преображение человека произойдет тогда, когда он будет жить по Божьим заповедям и «Свет Христов, как поется в тропаре Преображения, воссияет и нам, в нас, сквозь нас, из нас, преображая, обожая наши души, сердце, тело, каждый нейрон и атом нашего существа, а через нас просвещая и материю мира, символом которой есть плоды, приносимые нами в храм для освящения в праздник Преображения Господня».

По словам иерея Андрея, каждому необходимо стать духовным «альпинистом».

«Нужно воспринимать жизнь как гору Фавор, на которую нужно взобраться, трудно, непросто и даже мучительно, но взобраться. Потому что я верю, что на вершине меня встретит Бог. Он преобразит меня и введет меня в Свой  преогромный мир света и любви», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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