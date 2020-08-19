В школах "красной" зоны будут учиться онлайн - Минздрав

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинской августовской онлайн-конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021» 18 августа.

"На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать.

"Мы понимаем, если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в "красной" зоне", - сказал Ляшко.

Напомним, 13 августа Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций внесла изменения в раздел страны на карантинные зоны.

Так, к "красной" зоне по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 отнесли: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

Обновленное деление будет действовать в течение 14 дней с 17 августа.

До этого в "красной" зоне были Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.

По состоянию на 18 августа в Украине подтверждены 94 436 случаев COVID-19, из них 2 116 летальных, 48 925 человек выздоровели. За последние сутки виявлено 1 616 новых случаев коронавируса.

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