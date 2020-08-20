Во время проведения уроков педагогам разрешат носить не маски, а прозрачные щитки - Ляшко

"Мы меняем требования к ношению средств индивидуальной защиты педагогического состава. На предложения работников образования, во время проведения уроков мы будем им разрешать носить не маски на лице, а прозрачный защитный щиток, который выполняет те же функции, но разрешает проводить образовательный процесс, передавая все эмоции педагогом", - сказал Ляшко на брифинге 19 августа по результатам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Также замминистра добавил, что отдельно поднимался вопрос о необходимости проведения медосмотров перед началом учебного года для детей первого класса. Что касается других детей, которые также раз в год должны пройти медосмотр, то для того, чтобы не допускать скопления детей, предлагается привязывать это мероприятие к их дню рождения (+/- две недели).

Кроме того, Ляшко сообщил, что 20 августа на сайте Минздрава будут обнародованы правила утилизации средств индивидуальной защиты в учреждениях образования.

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