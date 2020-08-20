Шмыгаль поручил проверить учебные заведения перед 1 сентября

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства 19 августа.

Он призывает при необходимости создать комиссии и поставить на контроль безопасности детей.

"Сразу хочу дать поручение накануне первого сентября проверить школы и садики на предмет безопасности обучения во время карантина. До 1 сентября должно все быть готово. Местные органы власти, отдельно призываю. В противном случае будем принимать кадровые решения", - сказал Шмыгаль.

Отметим, Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты.

С 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

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