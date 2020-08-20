Президент назначил уполномоченного Антимонопольного комитета

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

До этого эту должность занимала Ольга Песчанская. Она пробыла в должности месяц.

28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя главы - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя главы АМКУ освободилась после назначения Ольги Песчанской главой комитета в июле.

Музыченко указала в своей декларации в 2019 году основное место - ООО "Компания по управлению активами" Система плюс". Здесь она за год заработала 102 000 грн зарплаты.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.

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