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Президент назначил уполномоченного Антимонопольного комитета

20.08.2020 / 14:21
Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ). Им стала Ольга Музыченко.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

До этого эту должность занимала Ольга Песчанская. Она пробыла в должности месяц.

28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя главы - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя главы АМКУ освободилась после назначения Ольги Песчанской главой комитета в июле.

Музыченко указала в своей декларации в 2019 году основное место - ООО "Компания по управлению активами" Система плюс". Здесь она за год заработала 102 000 грн зарплаты.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.

Источник

Музыченко, АМК
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