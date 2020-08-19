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Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

19.08.2020 / 17:21
Правительства Украины и Израиля призывают паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань (Черкасская обл.).

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время, в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерства здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань через угрожающую эпидемическую ситуацию", - говорится в совместном украинско-израильском правительственном заявлении, опубликованном на сайте Кабинета министров Украины.

В то же время для тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах подчеркивают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

"Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош га-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 17 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умань (Черкасская обл.) на период празднования Рош ха-Шана в этом году.

Кроме того, по словам Авакова, аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и сообщил, что отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее Участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие в Умань десятков тысяч паломников-хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Источник

хасид, Израиль, Умань, Рош ха-Шана
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