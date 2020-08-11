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Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе

11.08.2020 / 15:54
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

 

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений.

Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", - рассказал Шмыгаль.

По словам премьера, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что издание Vox Ukraine внесло в перечень семи крупнейших экономических ошибок власти за период независимости создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что сопровождалось предоставлением льгот и преференций.

Утверждается, что налоговые льготы СЭЗ и ТПР превышали поступления в бюджет от их деятельности, искривлялся экономический ландшафт, происходил уход от налогообложения.

Источник 

Донбасс, Шмыгаль, экономические зоны
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