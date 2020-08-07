Войти | Зарегистрироваться
13:42

пятница,
07 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

07.08.2020 / 12:17
Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО.

"Я сделаю всё, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, 6 августа.

Как сообщалось, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский своими указами в уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Буданов в 2007 году получил образование в Одесском институте Сухопутных войск, а после учебы начал службу в спецназе ГУР Минобороны Украины, где занимал различные должности. Участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и является полным кавалером ордена "За мужество". С 2020 года служил в должности заместителя директора в Службе внешней разведки Украины.

Источник

разведка, НАТО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.